Döbbenet: Széchenyi ükunokája a Sztárban sztár leszek! színpadán – Videó!

Tegnap este elrajtolt a közkedvelt show-műsor, immáron a negyedik évaddal. A Sztárban sztár leszek! előválogatóján ismét többen próbálták megmérettetni magukat a végső cél érdekében: elnyerni Magyarország legsokoldalúbb előadója címét, amellett, hogy idén a győztes 20 millió forintot vihet majd haza, egy 10 millió forint értékű autó kíséretében.

Tegnap kezdetét vette a negyedik évad Fotó: TV2

A 19 éves Széchenyi Lili is egyike annak a több ezer versenyzőnek, aki jelentkezett. Zenés-drámás tagozatra jár, hat éve zongorázik, és két éve jár énektanárhoz. A zene nagyon fontos számára, abban tud csak igazán kibontakozni. Két hobbija a jóga és a falmászás, ami kiegyensúlyozza, hiszen előbbi mindig megnyugtatja, a másik meg adrenalinnal tölti el.

Amatőr énekesként most próbálta ki magát először közönség előtt, ami nagy lépés volt számára, hiszen kilépett a komfortzónájából. Életének nagy lépésében családja nagy szeretettel támogatja őt. Habár rendkívül hálás nekik, mégiscsak egyfajta nyomást jelent számára az egész, a neve miatt.

„De nem úgy Széchenyi?” – kérdezte Tóth Gabi, amint meghallotta Lili vezetéknevét. De úgy Széchenyi. Széchenyi István volt az ükapám” – mesélte mosolyogva a versenyző, mire a zsűritagok ledöbbentek.

Mikor megtudják, hogy Széchenyinek vagyok az egyenes ági leszármazottja meglepődnek. Mindig azt hiszik, hogy nemesi körülmények között élünk nagy házban, lovaink vannak, golfozunk stb. Az igazság, hogy Gyermelyen élünk egyszerű életet egy parasztházban. De ez az egyszerű élet tesz azzá aki vagyok

– mondta büszkén.

Az ükunoka LP – Lost on you című dalát adta elő, amivel egyenesen lenyűgözte a zsűrit. Babett nem hitte el micsoda jelensége a fiatal lány és, hogy milyen hangszíne van, sőt még Majka is el volt alélva tőle, kiemelte, Liliben valami különleges. Tóth Gabi kijelentette, hogy habár ez a dal nagyon nehéz hangtechnikailag, ő fiatal kora ellenére profikat megszégyenítő módon játszott a hangjával az ének során.