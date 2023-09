Majka teljesen ledöbbent attól, ami a Sztárban sztár leszek! stúdiójában történt

Hatalmas éneklések, szórakoztató produkciók, és vicces pillanatok várhatóak a TV2-n vasárnap este látható Sztárban sztár leszek! legújabb évadának válogatóján! A műsorban idén is elképesztő átalakulásokra számíthatunk, az első adásban pedig már sok tehetség is feltűnik. Többek között a 31 éves Jamrich Mihály Roland is, akit a nagymamája kísért el a megmérettetésre.

A 31 éves Jamrich Mihály Roland imádott nagymamájával érkezett a Sztárban sztár leszek! válogatójára Fotó: TV2

A nagymamája a mindene

Bár Misi egy kétméteres, termetes énekes, a tekintélyt parancsoló külső egy roppant érző szívet takar. A 31 éves férfi még csak kisfiú volt, amikor először találkozott a zenével, és a Dallas című sorozat főcímét próbálta leutánozni.

„Ötéves korom óta a nagymamám nevelt a nagypapámmal, a mamám olyan, mintha az édesanyám lenne” – mondta a mestereknek Misi, a nagymamája pedig természetesen könnyes szemmel szurkolt neki a stúdióban. A fiatalember nagyon sok időt tölt vele, sokat sétálnak, kirándulnak, olykor kacsákat és libákat néznek egy tó partján.

Majka nem bírt a székében maradni

Majkát sem hagyta hidegen a produkció Fotó: TV2

Majka a produkció láttán fel is pattant a székéből, majd felment a színpadra a versenyzőhöz.

„Hát haver, ez nagyon jó volt” – így hangzott a rapper vallomása, amivel általános derűt váltott ki a stúdióban.

Ha kíváncsi vagy Misi produkciójára, és hogy a többi mesternek mi volt a véleménye róla, nézd meg a Sztárban sztár leszek! új évadának első válogatóját a TV2-n 19.50-től!