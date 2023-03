Nagy álma vált valóra a Sztárban sztár leszek! győztesének

Kökény Dani milliomosként kezdhette el felnőtt életét, hiszen februárban betöltötte a 18.életévét és megkapta a Sztárban sztár leszek! főnyereményét. Óriási az öröm, hiszen az énekes és családja régóta anyagi nehézségekkel küzd. A műsor alatt kénytelen volt átmeneti szállásra költözni a nagyszüleivel ugyanis tavaly nyáron kilakoltatták őket. A győzelem mellett a remény is visszatért a családba.

A fiatal énekesnek fontos a családja támogatása, szeretné viszonozni azt a sok törődést, amit tőlük kapott. Daniról lemondott az anyukája gyerekkorában, így nagyszülei nevelték. Nem meglepő hát, hogy a nyereményből a családja jövőjét is szeretné bebiztosítani.

A családom hosszú távú lakhatását szeretném megoldani, ami már folyamatban van, de még nem szeretnék róla részletesen beszélni. Fontos, hogy támogatni tudjam őket és mindennap gondoskodjam róluk. Emellett nagy célom volt, hogy ha majd egyszer megtehetem, vegyek egy stúdiószettet, amivel itthon is tudok stúdiózgatni és dalokat írni. Ez a vágyam most megvalósult

- újságolta el az énekes, aki jelenleg is dolgozik az új dalain. A napokban jelent meg második saját száma, a Hazatér. A dal közel áll hozzá, fontos üzenetet hordoz.

„Ez a dal arról szól, hogy hiába nyertem meg egy ilyen színvonalas műsort, hiába nyertem meg a főnyereményt, én akkor is ugyanaz az ember vagyok, aki voltam. Ugyanaz az értékrendem és a céljaim sem változtak. A dalaimon keresztül szeretnék kommunikálni az emberekkel”- mondta Dani, aki egyre több megkeresést kap a verseny óta, saját fellépései bevételéből képes finanszírozni a mindennapi kiadásait, ugyanakkor már készül a nyári fesztiválokra is. A zenélés mellett az iskolai tanulmányaira is jut ideje. Bejár vizsgázni és az érettségit is meg szeretné szerezni jövőre.