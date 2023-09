Új szabályrendszerrel indul a Sztárban sztár leszek! – Videó

Vasárnaptól ismét keresik az ország legsokoldalúbb előadóját a Sztárban sztár leszek! legújabb műsorában. Előválogatóval indul a negyedik évad, amely talán az eddigi legfordulatosabb és legizgalmasabb lesz mindegyik közül.

Fotó: TV2

Mindamellett, hogy sok minden egyelőre még titok, Köllő Babett és Tilla új szabályrendszer bevezetését harangozta be a Mokka műsorában. Azt is elárulták, hogy meglepően sok fiatal érkezett idén is, hogy megmutassa tehetségét a zsűrinek, közöttük várhatóan szép számmal akadnak egészen kivételes tehetségek is, akik minden túlzás nélkül a színpadra születtek.

Szerintem most lesznek olyan tinédzsereink, akik bármit elénekelnek

– vetítette előre Tilla.

Emellett pedig olyan húszas vagy harmincas éveiben járó énekesek is kipróbálták magukat, akikkel kapcsolatban nem is érti a zsűri, hogy mire vártak eddig, és miért nem jöttek hamarabb. Babett elmondása szerint végtelenül színes társaság gyűlt össze a Sztárban sztár leszek! előválogatójára, a hazai versenyzőkön kívül Kanadától Olaszországig rengeteg külföldi is megfordult a stúdióban.