Bejelentést tett a TV2 Tóth Gabiékról

A sikerműsorok hétvégéjét a Szerencsekerék VIP adásainak első epizódja nyitja. A hétközben nagy sikerrel visszatérő műsor szeptember 2-től szombatonként látható speciális részeiben 3-3 sztárversenyző pörgeti majd a kereket, teszi próbára tudását és szerencséjét, és száll harcba a mesés nyereményekért. Az első különkiadásban szem nem marad szárazon a nevetéstől, a „Zsűrik éjszakáján” a Sztárban sztár leszek! mesterei, Tóth Gabi, Majka és Pápai Joci vívnak parádés csatát a betűkkel a fődíj játékért.

Majka személyében igazi „nagyvadat” sikerült becserkésznie Kasza Tibinek, az énekes ugyanis eddig még sosem szerepelt a Szerencsekerékben, pedig ahogy Tibi el is mondja, a civil játékosok közül 10-ből 6 embernek nagy vágya, hogy Majkával játszhasson. A két énekes-műsorvezető találkozása is régóta váratott magára, és igazán parádés pillanatokat ígér. A hangulat csak fokozódik, amikor csatlakozik hozzájuk Tóth Gabi és Pápai Joci. Majkával ellentétben ők mindketten pörgették már a Szerencsekereket és fel is idézik a legemlékezetesebb pillanatokat. Például amikor Gabi elbukta a fődíj játékot, Joci pedig a sokadik csőd pörgetése után teátrális mozdulattal tépte le magáról a nyakláncot, amiről azt gondolta, rontást hozott rá.

Ahogy elindul a játék, Majkát elsodorja a játékszenvedély, és a műsor közben rengeteg közös sztori is előkerül: például, hogy Joci mindentől fél, magasság, mélység, gyorsaság, bogarak, csúszómászók, csakhogy párat említsünk... Kiderül az is, hogy Majkának Joci a szerencsétlenséget hozó „kabalája”, volt, hogy gyalog kellett hazamenniük egy kártyaparti után, mert Majka mindent elveszített. De szóba kerül Joci és Majka közös klipforgatása is, ami életük legdurvább kalandja volt: Jocit majdnem elütötte a vonat egy olaszországi viadukton. Majka és Joci megállás nélkül osztja egymást, folyamatosan repkednek a poénok, amit a köztük álló Gabi, csakúgy, mint a Sztárban sztár leszek! adásai közben most is elég nehezen visel. Hogy hogyan alakul a hármas játéka, és a végére ki kerül ki győztesen, szeptember 2-án kiderül.

Szeptember 2-től indul a sikerműsorok hétvégéje

Idén is több ezren próbáltak szerencsét a Sztárban sztár leszek! színpadán, hogy lenyűgözzék a mestereket, és elnyerjék a fődíjat. A győztes 2023-ban nemcsak az ország legsokoldalúbb előadója címével gazdagodik, hanem 20 millió forint készpénzzel, továbbá egy 10 millió forint értékű autóval is. A negyedik évadban sem lesz hiány tehetséges fiatalokból, meghökkentő arcokból és elképesztő hangutánzásokból. Ezúttal is színpadra lépnek ismert hazai előadók hozzátartozói, sőt egy híres magyar arisztokrata család sarja is feltűnik a műsorban, de természetesen Köllő Babett, Majka, Pápai Joci és Tóth Gabi elé járulnak a szórakoztató vonalat képviselő versenyzők is. A műsorformátum sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a világ minden tájáról, Kanadából, Szicíliából és Londonból is érkeztek a TV2 stúdiójába lelkes utánzóművészek. Sokan annyira komolyan vették a felkészülést, hogy hónapokon keresztül tánc- és énekórákat vettek, voltak, akik stílus- és divattanácsokat kértek, sőt néhányan egészen extrém módszereket vetettek be azért, hogy a lehető legjobb formájukat hozzák az ítészek előtt.

A válogatók során nemcsak a versenyzők, de a mesterek is olyan produkciókat nyújtanak majd a színpadon, amire senki sem számít. Ugyanakkor a feszült pillanatok, parázsviták, hatalmas nevetések és megható történetek sem maradnak el.

A negyedik évad ráadásul vadonatúj középdöntővel érkezik, ami a nézőknek hatalmas meglepetéseket, a mestereknek pedig izzasztó pillanatokat okoz majd csapataik végleges kialakításában. Egy biztos, a megújult szabályrendszer minden eddiginél izgalmasabbá teszi majd a várva várt élő adásokat. A műsorvezető mint mindig: Tilla lesz.

A kérdés már csak az: ki nyerheti el a műsor végén az ország legsokoldalúbb előadója címet?!