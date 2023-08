Óriási balszerencse érte az Exatlon sztárját amerikai versenye előtt – Fotó

Az Exatlon második évadában megnyerte a fődíjat, majd az All Star évadban második helyen végzett Busa Gabi. A közönségkedvenc, miután másodjára is hazatért Dominikáról, otthagyta rendőri állását és civilként saját vállalkozást hozott létre. De a versenyzés nagyon hiányzott neki, így a háromszoros kick-box győztes elindult a profi világbajnoki címért, amit exatlonos barátai szurkolása mellett meg is nyert itthon, Budapesten. Most újabb éremért indult, méghozzá Amerikába...

Busa Gabi az egyik legnépszerűbb versenyző volt a TV2 nagy sikerű műsorának eddigi történetében. A sportreality második évadában elképesztően izgalmas versenyben győzte le a Kihívók nagy reménységét, Pap Dorcit. Az All Star évadában be kellett érnie ugyan az ezüstéremmel, de rájött, hogy a versenyzés még mindig lételeme. A háromszoros amatőr kick-box világbajnok 2019-ben, utolsó vb-aranya után visszavonult, de már akkor megfogalmazódott benne, hogy egy profi meccsre még szeretne kiállni.

„Tényleg úgy gondolom, hogy a három amatőr világbajnoki címem után a sportpályafutásomra felkerülne a korona, ha el tudom hódítani a profi világbajnoki címet is, ráadásul 12 menetben” – mondta akkor a Borsnak Busa Gabi.

A profi övet végül meg is szerezte, és most újabb versenyre indult, a nem igazán szomszédos Amerikába.

»Röpke« kalandos 36 óra után megérkeztünk a verseny helyszínére. Sajnos a csomagjaink még úton vannak valahol, talán holnap megkapjuk őket

– írta Insta-sztorijában az Exatlon sztárja.