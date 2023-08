Még haza sem ért, máris külföldre utazott Young G Béci

Young G Béci igazi utazó. Nemrégiben hatalmas lehetősége adódott, hiszen Kanadában turnézhatott egy nagyot. A kint élő magyarok már nagyon várták, Béci pedig mindent megtett, hogy elszórakoztassa őket. Mindazonáltal nagyon nehezen bírta a családja nélkül, és a távolság miatt az alkoholba fojtotta bánatát.

Béci házasága nehéz időkön van túl

"Az átállással voltak gondjaim, amikor Kanadába megérkeztem és vissza is. Próbáltam fennmaradni is, hogy hamarabb szokjak vissza. Korábban nem volt probléma, most, ahogy "idősödöm” megszenvedtem. Ráadásul a kettő között volt két fellépésem és úgy indultunk útnak. De szerencsére nem volt olyan nagy a távolság, mert csak hat és fél órát utaztunk, aminek a felét a gyerekek átaludták, a másikat pedig elszórakozták" – mesélte Béci, aki azt is elmondta, hogy nagyon hálás ezekért az utakért, amit a gyerekekkel élhet meg - tudta meg a Borsonline.

Most tehát az egész családdal Olaszországban vannak, és nagyon jól érzik magukat, közös élményeket szereznek.

Imád a lányaival utazni a rapper (Fotó: Rácz Béla)

"Bibionéban voltuk, nagyon kedves barátainkkal voltunk együtt. Náluk is van egy kisgyerek, így három kölyök szórakozott körülöttünk. Persze ezek a nyaralások nekünk nem igazán a pihenésről szólnak" – nevetett. – "Ennek ellenére nagyon szeretjük az ottani várost, a homokos tengerpart fantasztikus, nagyon gyerekcentrikus a hely. Jobban is éljük az olasz ételeket, Norinával nagyon sokszor főzünk paradicsomos, tésztás finomságokat" – mesélte a rapper, aki édes tehernek nevezte a mostani olaszországi utat.

De nem maradtak egy helyben, igyekeztek felfedezni a környéket. Éppen ezért még Velencébe is ellátogattak.

Egyik nap átmentünk Velencébe is, arra nagyon figyeltünk, hogy ne a legmelegebb időben tegyük ezt, így estébe nyúlóan fedeztük fel a várost. A gyerekek is élvezték, persze a nap végére már izomlázam is volt. Úgy gondolom, jó kondiban vagyok, de a babakocsi emelgetése, a sok lépcsőzés kifárasztott rendesen

– viccelődött. –

"A feleségemmel mindig elhatározzuk, hogy egyszer majd kettesben is visszatérünk romantikázni" – mondta Young G.