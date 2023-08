Kiderült, mit csinál Tücsi és Nagy Adri, miután elaludtak gyerekeik

Több dolog is összeköti Tücsit és Nagy Adrit, közös az érdeklődési körük, ugyanazok a barátaik és a sors úgy hozta, hogy gyermekeik között minimális korkülönbség van. Így nem csak csajos, de anyukás programokat is szoktak együtt szervezni, mert csemetéik is nagyon jól kijönnek egymással.

Tücsi és Nagy Adri évek óta barátnők / Fotó: Instagram

Ezt csinálja Tücsi és Nagy Adri együtt a tengeren

A gyönyörű modell és az énekesnő évek óta jó barátságot ápolnak egymással, amibe természetesen családjaik is becsatlakoztak. Most is éppen együtt nyaralnak férjeikkel és gyermekeikkel. A sztáranyukák és szeretteik az Adrián hajókáznak, jelenleg éppen a Galesnjak szigetnél kötöttek ki, amit napjainkban a horvát szerelem-szigetként emlegetnek a turisták.

Napközben a vízben vannak, napoznak, jókat esznek, Tücsi 4 éves Narája és Nagy Adri 5 éves Benedek fia legnagyobb örömére. De most egy vicces videóban megmutatták, hogy hívják egymást össze, amikor elalszanak a gyerekek. Mert mindketten fontosnak tartják, hogy amellett, hogy feleségek és édesanyák, szükségek van a kikapcsolódásra, most éppen finom pezsgővel.

Kirabolták őket

A Covid idején a két barátnő közös gardróbvásárt rendezett. De voltak sajnos, akik elfelejtkeztek arról, hogy a gyönyörű szép ruhákért fizetni kell.

Azoknak pedig várnánk a jelentkezését, akik fizetés nélkül elsétáltak a kiválasztott portékákkal. Hiába voltatok sokan, pontosan tudjuk, hogy kik voltak és miket vittek el. Adunk esélyt a javításra, ha önként jelentkeztek

– fogalmazott akkor bejegyzésében Tücsi.