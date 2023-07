Ezek voltak a legmerészebb celebruhák a Balaton Soundon

Szombaton véget ért a Balaton Sound, az idei fesztiválon a sztárok is igyekezték kihasználni a jó időt és a zenéket egy kis kikapcsolódásra. A szexi bikinik és az extrém ruhák voltak a legnépszerűbbek Magyarország egyik legnagyobb fesztiválján. A forgatag, a napsütés és a fellépők a sztárokat is kicsalogatta a Balaton-partra. Legtöbben csak egy-két napot voltak Zamárdi strandján bulizni, de olyanok is akadtak, akik a teljes időt kihasználták bulizásra. Összeszedtük, hogy mi volt a sztárok között a divat. Volt, aki az egyszerűség és a kényelem mellett tette le a voksát, más sokkal inkább a vagány fesztiválszettet gondolta előnyösebbnek. Király Linda egy viszonylag egyszerű fekete, de annál dekoltáltabb szettben, Gelencsér Timi cowboycsizmában, Hevesi Kriszta farmerkabátban ropta a Soundon. Míg Dobó Ági, Budavári Fülöp, Tolvai Reni vagy Tücsi sokkal extrémebb ruházatot választott a bulizásra.

Tücsi férjével együtt ment ki az utolsó napra, a műsorvezetőnek egy extrém átlátszó ruhája volt, ami alatt fekete melltartót és bugyit viselt.

Gelencsér Tímea több napon is kint volt a fesztiválon. Az egyiken csak egy hétköznapi nyári ruhában volt, míg egy korábbi napon fehér szettben és cowboycsizmában bulizta végig a napot.