Kapaszkodj meg: ezt csinálja Győrfi Pál a szabadságán!

Akármennyire is feszített a tempó az életmentésben az év 365 napján az utakon, a vizeken, és úgy általában, mindenhol az országban, még a mentőszolgálat vezetői is kivehetnek egy-két szabadnapot. Az élet ettől még nem lesz balesetmentesebb, ugyanakkor a pihenés azoknak is jár, akik másokért kockáztatják az életüket nap, mint nap.

Fotó: Molnár Péter

Győrfi Pál, aki már lassan húsz éve, hogy az Országos Mentőszolgálat szóvivőjeként az ország egyik legismertebb embere lett, maga is rengeteg emberen segített már. Azonban ő is vallja, hogy megfelelő pihenőidő nélkül nem tud az ember jól teljesíteni a munkában, ezért szabadságra ment, hogy családjával együtt egy kicsit kipihenje a fáradalmait. Legutóbbi képét Szigligeten, a balatoni üdülővárosban lőtte, ahol kiderült, még a boltba is futva közlekedik.

Kisbolt run!

– írta ki a minap reggel az egészségtudatosságáról is ismert szóvivő, aki a négy gyerek mellett is fontosnak tartja, hogy nyaraláskor is sokat mozogjon, így még kenyérért is vélhetően futva megy.

A kisboltba is rohan Győrfi Pál (Fotó: Instagram)

Habár későn érő típusnak vallja magát a mindig fiatalos Győrfi Pál a sportok terén, hiszen futni is csak 6-7 éve kezdett el, mégis mindenkit arra biztat, hogy soha nem késő elkezdeni.

„Mint mindenki, én is kosaraztam fiatalon, de aztán sokáig nem sportoltam, és utólag ezt nagyon bánom is. De sosem késő, és én személyesen a kocogást is nagyon ajánlom” – mondta Győrfi. Megjegyezte, ma már a Mentősszolgálatnak is van sportegyesülete, hogy a mentősök is sportoljanak, hiszen csak úgy tudnak életet menteni, ha jó formában vannak.

A gyerekeknek is próbálok mintaként szolgálni, ők is edzenek: a lányaim ritmikus gimnasztikáznak, Dani pedig táncol és időnként velem fut

– árulta el korábban a Tények stábjának.