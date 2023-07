Kamu esetkocsit lepleztek le a mentők

Az OMSZ a Facebook-oldalán azt írta: mentősöktől és betegektől is több panasz érkezett korábban a mentőszolgálat főigazgatójához az egyik alternatív (magán) mentőszolgálatra, amelynek dolgozói megtévesztő módon az OMSZ védjegyoltalom alatt álló emblémáját ruhájukon viselve, térítés ellenében szállítanak betegeket, miközben rendszeresen visszaéltek a megkülönböztető jelzés használatával.

A hatáságok ellenőriznek egy "kamu esetkocsit" a fővárosban, a IX. kerületi Vágóhíd utcában 2023. július 12-én. A vizsgálatkor kiderült, hogy az autó közúti közlekedésre alkalmatlan volt, és a személyzet tagjai nem rendelkeztek a tevékenységhez szükséges egészségügyi végzettséggel - írta a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat (OMSZ). Fotó: Mihádák Zoltán

"Bajtársaktól és betegektől is több panasz érkezett az Országos Mentőszolgálat főigazgatójához az egyik alternatív (magán) mentőszolgálatra, aminek dolgozói megtévesztő módon az OMSZ védjegyoltalom alatt álló emblémáját ruhájukon viselve, térítés ellenében szállítottak haza betegeket, miközben rendszeresen visszaéltek a megkülönböztető jelzés használatával. A főigazgató azonnal lépéseket tett és nem csupán a meglevő megállapodást mondta fel a szervezettel, még a rendezvény biztosítás lehetőségét is megvonta a vállalkozástól, valamint felszólította a szervezet vezetőjét a jogszabályok betartására. Az ügy azonban ezzel nem ért véget, hiszen bajtársaink továbbra is gyakran jelentették Budapest különböző pontjairól az engedély nélkül szirénázó esetkocsinak látszó autót, ezért ma délelőtt az Országos Mentőszolgálat,a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Budapesti Rendőr- főkapitányság, a Nemzeti Népegészségügyi Központ, a Fővárosi Közlekedésfelügyeleti Főosztály és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közösen vonta ellenőrzés alá az ESET 4 feliratú járművet. Az már a helyszínen kiderült, hogy az autó még közúti forgalomra sem volt alkalmas és annyit szintén tudni lehet, hogy a személyzet tagjai nem rendelkeztek egészségügyi végzettséggel sem. Köszönjük a hatóságok gyors és határozott intézkedéseit!" - írták a mentők.