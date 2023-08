Kanadai luxusétteremben lazít G.w.M volt felesége

Nagy Melanie teljesen kivirult az elmúlt években. A kétgyermekes édesanya ma már nem bánja, hogy annak idején elhagyta őt a férje, G.w.M az akkor még szintén házasságban élő Kulcsár Edináért, hiszen az élete azóta nagy fordulatot vett.

A gyönyörű édesanya kivirult az utóbbi időben (Fotó: Markovics Gábor)

Derült égből villámcsapás

Nagy Melanie egészen addig azt gondolta, hogy jó a házassága a férjével, amíg ki nem derült, hogy G.w.M időközben beleszeretett a volt szépségkirálynőbe, Kulcsár Edinába. Egy közös munka hozta össze Márkot és Edinát, akik nem tudtak és nem is akartak ellenálli a kísértésnek, így felrúgtak maguk körül mindent. Két család élete futott zátonyra egyetlen perc alatt. Melanie, aki egy komoly karriert hagyott hátra a családalapítás miatt, zsákutcában találta magát, ahonnan az első sokk után fogalma sem volt, hogy miképp fog kimászni. A fiatal édesanya végül mégis képes volt megráznia magát és újraépítenie az egész életét, amit ma már, két év elteltével kifejezetten élvez.

Nem gondolta volna, hogy egyedülálló édesanya lesz (Fotó: Nagy Zoltán)

A világ tetején

A fiatal édesanya a gyermeknevelés mellett rádióműsort vezet, illetve saját vállalkozása van, ami a hírek szerint lassan meghozza a belefektetett pénzt és jövedelmezővé válik. Emellett sok időt tölt a barátaival is, az Instagram-oldalának tanúsága szerint most éppen Kanadában van. Pontosabban Torontóban, ahol ellátogatott többek között egy Backstreet Boys koncerte, és a város egyik legexkluzívabb éttermébe, a Canoe nevű étterembe is. Ahol nem akármit lehet kóstolni: a Michelin-csillagos étteremben van például füstölt szarvas szív tatár vadteával és tintahal-tintával készült fésűkagyló raviolo... hogy mást ne is említsünk. Ez aztán az igazi magas élet!