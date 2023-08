Így romantikázott Törökországban feleségével a TV2 sztárja – Fotók

Kiss Ernő Zsolt és Nyári Darinka bár hosszú évek óta házasok, most szerelmesebbek, mint valaha. A népszerű színész és nagy átalakuláson átesett felesége nemrég Törökországban nyaraltak imádott lányukkal Zuzuval, de szakítottak időt a romantikára is.

Törökországban nyaralt Kiss Ernő Zsolt és családja (Fotó: Facebook)

Törökországban romantikázott a TV2 sztárja

Az Ázsia Expressz harmadik évadában a döntőig menetelt Kiss Ernő Zsolt és Nyári Darinka, pár méteren múlt, hogy nem övéké lett a fődíj. De nem bánkódtak, mert számtalan élménnyel gazdagodtak a többek közt Törökországban forgatott műsornak köszönhetően. Már akkor megfogadták, hogy egyszer még visszatérnek.

„Ez a nyár most rólunk szól, hosszú ideje nem volt ilyen” – mesélte nemrég lapunknak Kiss Ernő Zsolt. „Fantasztikus volt a párizsi utunk hármasban, igyekeztünk mindent megnézni. Disneylandben is voltunk, az biztos, hogy többször leesett az állunk. De megyünk még Törökországba is, mert amikor az Ázsia Expressz miatt ott voltunk, nagyon pozitív csalódás volt. Akkor megfogadtuk Darinkával, hogy visszajövünk. Erdélybe is megyünk, meglátogatjuk a szüleimet, amit szintén nagyunk várunk. Nekem az ősz is lazább lesz, nem lesz új bemutatóm, szóval angolt fogok tanulni, önfejlesztésre fordítom a szabadidőt. Ilyenekre eddig sosem volt időm!”

És a TV2 sztárpárja betartotta egymásnak tett ígéretét, nemrég visszatértek a forgatás helyszínére, de most vitték magukkal imádott lányukat is.

Annak ellenére, hogy korábban mindig lesöpörtük az asztalról ezt a desztinációt. Még sosem voltunk ilyen típusú nyaraláson, de nemrég tettünk egy fogadalmat: »élménygyűjtésbe« kezdünk, mert ez a legértékesebb! Csodás 1 hetet töltöttünk a török tengerparton ahol tényleg minden adott volt ahhoz, hogy kikapcsolódjunk és feltöltődjünk Együtt!

– írta a színész, ami után azt is megmutatta, hol romantikáztak kettesben feleségével.