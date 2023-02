„Néha mellbevágó, ha megmondja a frankót” – Kiss Ernő Zsolt elárulta, ki a legnagyobb kritikusa

Kiss Ernő Zsolt szerint, hiába a színpadi rutin, a Sztárban Sztárban szerepelni teljesen más dolog. A műsor első adásában Hugh Jackman bőrébe bújik.

Kiss Ernő Zsolt szerint a kritika néha mellbevágó tud lenni Fotó: TV2

Joggal mondhatják azt az emberek, hogy egy színésznek ez egy sokkal testhezállóbb feladat, mint egy énekesnek, de rengeteg nehezítő tényező van, ami a színházban sincs

– mondta Kiss Ernő Zsolt.

– Kezdhetném akár a hangutánzással, emellett itt egy élő show van, tehát oké, hogy színpad, de teljesen máshogy épül fel egy televízióműsor, mint egy színházi produkció, ahol mindent meg lehet nézni, ki lehet próbálni heteken, hónapokon keresztül, hogy mi az, ami a legjobban működik, itt van 2-3 perced, hogy kihozd magadból a maximumot viszonylag minimális próbafolyamat után. Ráadásul a fél ország látja a produkciót élőben, ami nagyobb stresszt jelent, de igyekszem ezt kizárni. Van egy-két sétapálcás mutatvány a produkcióban, amitől kifejezetten tartok, hisz párszor a próbák alatt már sikerült kiejtenem a kezemből… a másik pedig emellett, hogy ne toljak egy seggest színpadon, mert sajnos az is jellemző rám, de itt extrán kellemetlen lenne.



Felesége és lánya a legnagyobb kritikusai

Az Ázsia Expresszben is megmutatta a színész és felesége Darinka, milyen erős szövetséget alkotnak. Így nem csoda, most is kikéri véleményét.

– Otthon is előadtam már párszor, figyelek arra, hogy mit mond a kislányom vagy Darinka, hogyan vélekednek a dologról, mi az, amin szerintük csiszolni kellene. Nálam az szokott működni, hogy először mindig fejben rakom össze a produkciót és utána a színpadon már könnyebb megvalósítani azt. A két legnagyobb kritikusom Darinka és Zuzu. Nagyon örülök neki, hogy mind a ketten megmondják a frankót, ami persze néha mellbevágó tud lenni.