Hivatalos: a királyi család kitagadta Meghan Markle-t

Miért is kellene nekünk szappanoperákat nézni, ha figyelemmel követhetjük a királyi család viaskodásait is? Mióta Meghan Markle, a színésznő megjelent a családban, egy csapásra hollywoodi sorozattá alakult a palota élete, és nem csillapodnak a botrányok. Annak idején még Fülöp herceg is figyelmeztette Harryt, hogy semmiképpen ne vegyen el színésznőt, a herceg azonban erre nem hallgatott. Mostanra teljes mértékben elmérgesedett közöttük a viszony, és a tegnapi események után már bizonyos, hogy a palota nem tekint Meghanre mint családtagra, kitagadták maguk közül.

Meghan Markle most már hivatalosan sem családtag

Meghan Markle persze tett is azért, hogy a család és a rajongók ellenségesen viszonyuljanak hozzá. Amikor a palotához került, hatalmas botrányt kavart, hogy durván viselkedett az alkalmazottakkal. Botrány botrányt követett, majd úgy döntöttek (vagy arra kérték, hogy döntsenek így), hogy elhagyják Angliát. Hamarosan Kaliforniába költöztek, itt azonban rádöbbentek, hogy a független élet azzal jár, hogy nekik maguknak kell pénzt keresni. Ezért aztán számtalan szerepet vállaltak, ahol a királyi családot ócsárolták: erős vádakkal illették őket, többek között rasszizmussal és idegengyűlölettel. Ez nem tetszett a palotának, de nyilvánosan sosem szólaltak fel ellene. Elterjedt azonban az a pletyka, hogy Katalin követelte, hogy vehemensen lépjenek fel Meghan ellen, ez azonban le lett szavazva.

Az eddig nem volt kimondva tehát, hogy javíthatatlan a viszony Meghan és a család között, csak sejteni lehetett. Azt azonban mindenki tudja, hogy a család számára nagyon fontosak az ünnepek. Ha valaki évfordulót vagy születésnapot ünnepel, mindig felköszöntik a közösségi felületükön. Meghan Markel tegnap ünnepelte a 40. születésnapját, a királyi család pedig nemes egyszerűséggel tudomást sem vett róla. Semmiféle poszttal nem gratuláltak neki, ami egyértelműsítette, hogy a palota már nem tekint rá családtagként, azaz kitagadták maguk közül.