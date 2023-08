Harry herceg romokban lévő házassága mellett is folytatódik a királyi család szappanoperája

Mint ahogy a napokban kiderült, Harry herceg szeretne visszatérni családja kötelékébe. Ennek érdekében már nemcsak Vilmos herceggel, hanem Károly királlyal is beszélt. Ez a „békülési kísérlet” azonban nem olyan egyszerű a sorozatos botrányok után, hogy egy-két szimpla telefonbeszélgetéssel megoldható legyen.

A királyi testvérek utoljára II. Erzsébet királyné temetésekor találkoztak Fotó: AFP

Csorba Katalin protokollszakértő szerint Harry herceg, és családja mögött egy turbulens időszak áll. Ez igazából nem is meglepő pláne, ha a múltat is figyelembe vesszük. A királyi család minden egyes tagja közszereplő, rengetegen követik őket figyelemmel. Harry visszatérése esetében így nemcsak arról van szó, hogy egy családi vitát kell rendezni, hanem egy egész nemzet érdekeit is szem előtt kell tartani. A baj ott kezdődik, hogy Harry herceg és felesége, Meghan Markle kijelentette, hogy ők nem kívánnak a királyi család dolgozó tagjai lenni. Mivel a család minden tagja „főállású munkaként” kezeli pozícióját, így ezt senki nem vette jó néven.

A szakértő szerint már az is rémálom lehet, hogy az állami és a családi érdek többször is szembe került már egymással. Továbbá az egész helyzeten a botrányok és a folyamatos „bennfentes” pletykák sem segítenek.

Az, hogy honnan érkezik az információ kétes, így ezeket nem lehet tényként kezelni. Egy elkapott fél mondat bizonyos szövegkörnyezetben teljesen más értelmet jelenthet, mint úgy-amúgy

– véleményezte Csorba Katalin.

Harry hercegnek azonban nemcsak emiatt a családi kötelékbe való visszatérés miatt fájhat a feje, hanem házassága miatt is, ami egyre több külföldi hír, pletyka szerint is veszélybe került. Nemrég feleségével ismét botrányba keveredtek, a Beckham családdal együtt.