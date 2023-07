Ekkora a baj? Vilmos kerüli Harry herceget és családját

Vilmos herceg a tervek szerint szeptemberben az Egyesült Államokba utazik, New Yorkban vesz részt egy találkozón. Úgy tudni, hogy Katalin hercegné ezúttal nem tart férjével.

Nem csitul az ellentét a testvérek között. (Fotó: AFP)

A beszámolók szerint Vilmos herceg nem tűzött ki találkozót Harry herceggel, így sem őt, sem a gyermekeit nem fogja látni. Vélhetően még nem sikerült elsimítaniuk a nézeteltéréseket, ezért kerülheti Vilmos a testvérét.

A pár egyébként Lilibet keresztelőjére sem ment el. A szűkkörű családi eseményre Harry és Meghan a királyi család több tagját is meghívta, köztük Károly királyt és Kamillát, valamint Vilmos herceget és Katalint is, azonban egyikük sem jelent meg az eseményen. Mindezek után annyira nem is furcsa Vilmos mostani döntése.