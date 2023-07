Itt a hivatalos megerősítés: visszatér Harry herceg és Meghan Markle

Ahogyan arról már írtunk, nagy csapás érte Harry herceget és Meghan Markle-t azáltal, hogy a Spotify felmondta a közös szerződésüket. A hercegi pár néhány évvel ezelőtt úgy döntött, hogy nem kívánnak a korona pénzéből élni, és a kötelességtől szabadulva Amerikába költöztek, hogy a saját lábukra álljanak. A saját lábra állás azonban nem volt teljes, ugyanis Harry és felesége továbbra is a palotából élt meg: kiteregették az összes szennyest, Harry herceg a saját édesapjáról, testvéréről, unokatestvéreiről és rokonairól állított rút dolgokat, emiatt a palota megszakította velük a kapcsolatot. Károly király visszavette a frogmore-i házukat, így a pár már nem rendelkezik ingatlannak Angliában. Éppen ezért mindenkit sokkolt a hivatalos bejelentés, miszerint visszatérnek.

Meghan és Harry nem adja fel, küzdenek

Sokan azt gondolták, hogy a Spotify végleg tönkreteszi Meghan és Harry vállalkozását, a pár azonban nem keseredett el. Bár azt már elhatározták, hogy többé nem beszélnek a magánéletükről és a királyi családról, továbbra is az amerikai tömegkommunikáció meghatározó alakjai szeretnének lenni, éppen ezért újult erővel fognak visszatérni.

A Mirror adott róla hírt, hogy bár a Spotify-jal való együttműködésük befuccsolt, számtalan izgalamas ötletük van, amelyeket hamarosan készek meg is valósítani. Források szerint Harry herceg és felesége nagyon dühös az állandó támadások miatt, ennek ellenére nem adják fel a harcot, és most újult erővel térnek vissza a médiába. Egy interjúban hivatalosan is bejelentették, hogy a Netflixszel való kapcsolatuk virágzik, és hogy még hosszú együttműködésre lehet számítani. A Netflix szóvivője az alábbi nyilatkozatot tette:

Nagyra becsüljük az Archewell Productionszel való kapcsolatunkat. Harry és Meghan dokumentumfilmje a Netflix eddigi leglátványosabb produkciójaként indult. Az utunk velük izgalmas, és egyhamar biztosan nem ér véget

- erősítették meg.