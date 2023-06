Szörnyű baleset: maradandó sérüléseket szenvedett Vilmos herceg és Katalin

Vilmos herceg és Katalin hercegné tökéletes párt alkotnak. Olyan nagy szeretettel és tisztelettel néznek egymásra, amiről a legtöbb ember csak álmodozhat, emellett pedig kerülik a botrányokat. Míg Harry és Meghan élete másról sem szól, csak arról, hogy megpróbálják aláásni a királyi család tisztességét és becsületét, addig Vilmos és Katalin büszke és méltóságteljes magatartásával mindenki csodálatát kivívják. Vilmosban és Katalinban nagyon sok a közös, talán éppen emiatt működnek olyan jól együtt. Az értékrendbeli közös nevezőn túl azonban egy testi hasonlóság is van: mindketten szenvedtek el gyerekkorukban komoly balesetet, amelynek nyomát örökre viselni fogják.

Vilmos hercegben és Katalinban sok a közös vonás / Fotó: Max Mumby/Indigo / Getty Images

Vilmos herceg és Katalin hercegné is visel egy-egy heget a fején, amely egy régi, gyerekkori balesetre emlékezteti őket. Mikor a két baleset történt, még csak nem is ismerték egymást, ugyanakkor későbbi kapcsolatukat szorosabban összefűzte. Vilmos sebesülése viszonylag ismertebb történetre tekint vissza. A herceg még nyolcéves korában golfozott, amikor egy csúnya balesetet szenvedett. Egy ütővel betörte a fejét, ami miatt azonnal kórházba kellett szállítani, hogy ellássák. A koponyatörés miatt egész Anglia Vilmosért aggódott: Diana mellette virrasztott, Harry is meglátogatta, mielőtt iskolába ment, és Károly is bement hozzá. A sebét össze kellett varrni, de a heg örökké látható. Vilmos később Harry Potter-sebként emlegette.

Katalin gyönyörű hajzuhataga alatt szintén egy gyerekkori heget rejteget. A heg több fotón felbukkant már, de forrása a mai napig ismeretlen. A palota korábban úgy nyilatkozott, hogy a hercegné még kislánykorában szerezte a sebet, amikor ugyanis egy komoly műtéten esett át. A koponyáját műtötték, de azt nem árulták el, hogy mi okból. Csupán annyit mondtak, hogy magánügy, de az biztos, hogy nagyon súlyos műtétről volt szó. Ennek hegeit azóta is viseli a hercegné.