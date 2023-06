Katalin hercegné ismét felperzselte tettével a netet, a férfiak is csak pislogtak - Fotók!

Vilmos herceg felesége, mindegy, milyen ruhát ölt magára, Katalin hercegné sportosan is elbűvölő. A legújabb felmérések szerint a hercegné a legnépszerűbb tagja a királyi családnak, ami nem is csoda, hiszen bárhol megjelenik, ott szem nem marad szárazon. A napokban rész vett egy eseményen, ahol Katalin beszéde miatt a rajongók elsírták magukat, annyira meghatódtak.

Fotó: Max Mumby/Indigo / Getty Images

Most egy újabb rendezvényen vett részt

Katalin hercegné a gyermekvédő kampány mellett a Rugby Football Union egyik képviselője is, hiszen a sport is közel áll a szívéhez, így tehát ez a rendezvény mindkét alapítvány profiljával egybevágott - amelyről a People számolt be. Természetes a komoly beszélgetés előtt a 41 éves hercegné beállt a férfiak közé játszani a rögbi pályán.

Az edzésről fotók is készültek:

A portál információi szerint a hercegné csapa kikapott, de a játékosok elmondása szerint, Katalin nagyon jó formában van, és látszott, hogy tudja mi fán terem a rögbi.

Katalin az eseményen elmesélte, hogy a kertjükben gyakran rögbizik a gyerekeivel, és lánya, Sarolta hercegnő nagy valószínűséggel tőle örökölte versengő vérmérsékletét.