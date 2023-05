Íme Nostradamus jóslata: ennyi ideig uralkodhat Károly király

Anglia hatalmas dísszel és pompával koronázta meg az újdonsült királyt, III. Károlyt. Erzsébet királynő fia nagyon sokat várt arra, hogy király legyen, és mindvégig tudatosan készült uralkodására. Igen idős korában került hatalomra, Nostradamustól pedig megtudhatjuk, meddig uralkodhat.

Károly sokáig várt a koronára / Fotó: WPA Pool

Mario Reading műve, a Nostradamus: A jövő teljes jövendölései című könyve 2006-ban jelent meg, és bár már megjelenésekor is nagy népszerűségnek örvendett, II. Erzsébet királynő halálakor ugrásszerűen megugrott az eladások száma. Ez elsősorban annak tudható be, hogy a mű megjövendölte, hogy a királynő 2022 körül hal majd meg, 96 éves korában. Ez pontosan így is történt, ezért az emberek elkezdtek hinni a brit szerzőnek, és mindenki kíváncsi lett, hogy mi lesz a palota további sorsa.

Reading megjósolta, hogy az uralkodó fia, Károly lesz királlyá koronázva, ugyanakkor arra is kitért, hogy hamarosan le is fog mondani fia javára. Most a világ érdeklődve fordul Vilmosék felé, hogy vajon ez a jóslat is beteljesül-e. Sokan reménykedtek abban, hogy Károly már a trónra lépés előtt átengedi az uralmat Vilmosnak, ő ugyanis fiatal és karakán, sokan pedig úgy gondolják, Károly már túl öreg az uralkodáshoz. Pedig a jelenleg regnáló uralkodó sokat készült a trónra, forradalmi ötleteit pedig bizonyosan beleírják a történelembe.