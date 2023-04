Hátborzongató dolgot jósolt Károly királyról Nostradamus

A nagy asztrológus, Michel de Nostradamus jóslatát úgy értelmezték, hogy III. Károly király lemondhat a trónról, és egy új „rejtélyes” király kerülhet a trónra a helyére.

Fotó: AFP

Most, pár nappal a május 6-i koronázás előtt, Mario Reading vezető szakértő próbálta értelmezni a jóslatot. Az ikonikus 16. századi asztrológus töprengései – Reading szerint – azt jelenthetik, hogy Károly magára haragítja a tömeget, és újra felerősödik az a negatív hullám, amelyet az váltott ki, hogy megcsalta Diana hercegnőt házasságuk alatt. A Károly iránti gyűlöletcunami most azonban magával is ragadhatja és kénytelen lesz lemondani a trónról.

Nostradamus szerint ezek után „egy olyan ember kerül a trónra, aki sosem gondolta, hogy király lesz”.

Sokan azonnal Harry hercegre gondoltak, hogy bátyját megkerülve kerülhet trónra.

Ennek kevés az esélye, főleg annak fényében, hogy Harry sincs éppen most a britek szívének közepén, miután lépten-nyomon szapulta a királyi családot feleségével, Meghannal. Édesapja, Károly koronázására meghívták, el is megy, de feleségét nem viszi a jeles eseményre. Ennek persze a családtagok és az alattvalók is örülnek...

Sajnos Harry a teljes családot magára haragította, olyannyira, hogy a híresztelések szerint a családból senki sem hajlandó vele beszélni (legalábbis négyszemközt semmiképp), nehogy a szavaikat újabb címlapokon, könyvben vagy botrányos interjúkban lássák viszont.