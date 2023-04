Kitálalt Harry herceg: meghökkentő dolgot árult el III. Károly királyról

Harry herceg április 25-én a News Group Newspapers elleni jogi keresetének részeként nyújtott be követeléseket. A jogi ügy nyilvánosságra hozza Harry vádjait a brit királyi család magas rangú tagjai és a bulvárlapok közötti üzletekről.

Meghökkentő dolgokat mondott Harry herceg III. Károly királyról – Fotó: Fotó: Facebook/Royal family

A sussexi herceg a bulvársajtót okolja azért, mert mentális egészsége megromlott, valamint hogy az újságírók sok kapcsolatát tönkretették. A herceg vádjai között az is szerepelt, hogy a The Sun és más újságok sajtóbehatolása oda vezetett, hogy édesanyja, Diana, a walesi hercegnő úgy döntött, rendőri kíséret nélkül utazik, ez pedig végül 1997-ben a halálához vezetett.

A jogi eljárás során az is elhangzott, hogy II. Erzsébet brit királynő személyesen fenyegette meg Rupert Murdoch médiacégét telefonos hekkelés miatti jogi eljárással, amit viszont korábban Károly herceg aláásott. Harry herceg azt állítja, apja azért lépett közbe, mert biztosítani akarta, hogy a The Sun brit lap támogassa a trónra lépését, továbbá Kamilla hercegnő szerepét is.

A sussexi herceg elmondta, hogy III. Károly király személyesen követelte tőle, hogy hagyja abba a brit lapok ellen indított pereket, amit még 2019 végén nyújtott be – számol be róla cikkében a The Guardian.