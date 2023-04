Kiderült Harry herceg titka

Hónapokra nyúló találgatásoknak vetett véget a Buckingham-palota húsvétot követő bejelentése: Harry is részt fog venni III. Károly koronázásán, május 6-án a herceg ismét a királyi családdal együtt lesz látható. Azonban Harry egyedül érkezik az Egyesült Királyságba, felesége, Meghan a két gyerekkel az Amerikai Egyesült Államokban marad, és Archie fia születésnapját ünnepli a rokonaival – írja a Mirror.

Fotó: Andrew Milligan/AFP

A most kiszivárogtatott részletek szerint Károlynak egy szívhez szóló telefonbeszélgetés során sikerült meggyőznie a fiát arról, hogy fogadja el a meghívását. Harry viszonya a családdal egyre fagyosabbá válik, legutóbb a királyi család szívtelenségéről is szóló, de ferdítéseket is tartalmazó memoárja, a Tartalék rontott tovább az állapotokon. Ennek ellenére mindkét fél nyitott volt a békülésre a híresztelések szerint, és Harry mindenképp ki akarta mutatni, hogy támogatja az édesapját.

A szivárogtatók úgy tudják, a király azt is megértéssel fogadta, hogy Meghan nem tud eljönni a koronázásra, elemzők szerint pedig az Archie születésnapjára való hivatkozás volt a lehető legjobb stratégia, ugyanis így a legkisebb az esély arra, hogy Harryék és Vilmosék újra összetűzésbe keveredjenek. Arról azonban még nem tudni, hol helyezik el az angliai látogatás alatt a herceget, vagy hogy kap-e valamilyen szerepet a koronázás során.