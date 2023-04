Váratlan lépést tett III. Károly király felesége: nem várt személy lesz ott a koronázáson

Mint az köztudott, III. Károly király koronázása május 6-án lesz Londonban. Az már korábban kiderült, hogy felesége, Kamilla királyné gyerekei és unokái is ott lesznek a koronázáson, valamint fontos szerepet is fognak kapni. Most pedig a Mirror arról számolt be, hogy még egy személy jelen lesz a koronázáson.

Fotó: Northfoto

Kamilla és volt férje, Andrew Parker Bowles a mai napig jóban vannak, olyannyira, hogy a királyné meghívta a koronázásra, így a volt férje is részt vesz az eseményen.

Andrew Parker Bowles 1972 és 1995 között 22 évig volt házas Kamillával. Egy közeli barátjuk szerint nagyon jó a viszonyuk, sokszor keresik egymást és megosztják egymással a problémáikat is.

A koronázáson egyébként ott lesz Harry herceg is, de Meghan Markle és a gyerekeik az Egyesült Államokban maradnak.