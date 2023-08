Eltávolították Harry herceg neve mellől az „őfensége” megszólítást a királyi család weboldalán

A hivatalos megszólítást a weboldal a királyi család munkálatai esetében szokta használni, legyen az egy megjelenés, látogatás, külföldi út, vagy bármi egyéb hivatalos, számukra munkának számító tett. Harryt utoljára a HIV/AIDS betegségekre való figyelemfelkeltése miatt emlegették így, azonban azóta a frissített weboldalon már csak mint herceg vagy sussexi herceg van emlegetve.

Harry a királyi családból való kilépése óta nem használhatja az őfensége megnevezést

Fotó: Andrew Milligan

Az oldal valószínűleg most „nagy frissítésen” esett át, mivel III. Károly és Kamilla címe is most lett módosítva walesi herceg és cornwalli hercegnőről, királyra és királynéra. Ugyanez történt Vilmos herceggel és Katalinnal is, akik Cambridge hercegi párja helyett, már a hivatalos Wales hercegi párja címet kapta meg.

A brit Expressnek tett közleményében a palota a következőt nyilatkozta:

A királyi család weboldala közel 5000 aloldalból áll, ami a család munkásságáról szóló leírásait tartalmazza az életrajzuk mellett. Őfensége II. Erzsébet brit királynő halála után ezt átnézték, és elkezdték frissíteni, azonban néhány adat és tény még hibásan lehet fent, amíg a folyamat be nem fejeződik.

Hozzá kell tenni, hogy Harry és Meghan már azóta nem használhatja az őfensége megnevezést, mióta 2020 januárjában hátrahagyták királyi családot, és a címükkel járó hivatalos feladataikat. Miután a pár bejelentette kilépését, maga a sussexi herceg is azt kérte: hívják szimplán Harrynek.

Habár hivatalos megnevezését Diana és Vilmos fiatalabbik fia nem használhatja már, az utódlási sorrendből nem esik ki. Jelenleg az ötödik a trónvárományosi sorrendben Vilmos herceg, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg után – íjra a brit Independent.