Harry és Meghan komolyan gondolja a visszatérést: még bérleti díjat is fizetnének a palotának 

Harry herceg és Meghan Markle szeretné, ha újra normális kapcsolat lenne köztük és a walesi herceg között, így arra is hajlandóak lennének, hogy lakóhelyükért a Kensington-palotában bérleti díjat fizessenek. Sőt még be is bútoroznák azt.

Komolyan gondolják a visszatérést a királyi családba Fotó: AFP

Remélik, hogy ezzel tudják kicsit enyhíteni a feszültséget a királyi testvérpár között mindamellett, hogy megmutatják: komolyan gondolják a visszatérést a családba – írja a GB News.

A házasok még 2020-ban hagyták hátra a királyi családot, amikor Amerikába költöztek. A kapcsolat köztük azóta is jeges maradt, annyira, hogy Harryt és Meghant meg sem hívták Balmorálba, II. Erzsébet királynő halálának első évfordulós megemlékezésére, amit szeptemberben tartanak majd.

Harry és Vilmos között akkor romlott meg nagyon a viszony, amikor Sussex hercege kiadott egy emlékiratot idén. A könyvben Harry megemlített egy kisebb fizikai összetűzést kettejük között, ami szerint egyszer Vilmos az öccsét erővel a földre lökte. Ezen felül leírja azt is, hogy bátyja Meghant nehéz esetnek, modortalannak és dörzsöltnek nevezte.

Fontos, a sussexi házasoknak nincs jelenleg semmilyen lakhelye az Egyesült Királyságban, miután III. Károly király kilakoltatta őket a Frogmore-birtokról, így ha valóban vissza akarnak térni az mellett, hogy bocsánatért esedeznek, még lakhelyet is kell keresniük.