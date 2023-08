Vilmos herceg és Katalin hercegné gyermekei álnéven járnak iskolába

Sarolta hercegnőt a berkshire-i iskolájában nem úgy hívják, ahogy titulusa szerint illene, hanem simán csak Cambridge-i Saroltának, utalva ezzel szülei királyi családban betöltött egykori szerepére. A Daily Star szerint nemcsak ő, de minden testvére is csak első keresztnevüket és apjuk rangját viseli, mintha az egy vezetéknév lenne.

A királyi testvéreknek szüleik normális életet szánnak az iskolai kapui mögött – Fotó: Alastair Grant

Ez azért fontos, hogy a többi diák ne tudja a hercegnőről, hogy kicsoda is ő. Vagyis mindezt azért, hogy Sarolta teljesen normális életet élhessen legalább az iskola kapuin belül. Pont úgy, ahogy szülei, Vilmos herceg és Katalin hercegné is szeretné azt. Erre utal az is, hogy Sarolta neve az iskolában nem változott Wales-i Saroltává Cambridge-i Saroltából, miután apja megörökölte nagyapja, III. Károly király koronázás előtti címét.

Hivatalosan tehát senki nem hívja Saroltát a tanárok közül ő királyi fensége Sarolta Erzsébet Diána wales-i hercegnőnek, mert az elég feltűnő lenne a többi diák között, és nem segítené a beolvadást. Amikor testvére, György herceg is ilyen iskolába járt, akkor őt is Cambridge-i Györgynek hívták.

Az, hogy a királyi család álnevet használ a fiatalok számára, nem meglepő, hiszen már Vilmos herceg és Harry herceg esetében is ez történt. Ők apjuk, III. Károly király egykori, wales-i hercegi titulusából adódóan a Wales „vezetéknevet” vették fel. A királyi testvérpár ezt a megszólítást aztán továbbvitte a katonaságban is.

Érdekesség, Sarolta hercegnét otthon szülei sem feltétlenül eredeti nevén hívják, hanem inkább becézik. Édesapja, Vilmos például egyszer „Mignonette”-nek hívta a hercegnőt egy királyi eseményen, ami annyit jelent francia nyelven, hogy: kedves, aranyos, kicsi, törékeny.

Katalin hercegné pedig még 2019-ben, egy hivatalos Észak-Írországban tett utazásán vallotta be, hogy kislányát ő Lottie-nak hívja.