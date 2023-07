Rejtély: nyoma veszett Katalin hercegnének

Hiába keresik a britek, sehol sem lelik Katalin hercegnét a Nemzeti Arcképtárban: a brit uralkodó család közkedvelt tagjának ugyanis nyoma veszett. Illetve – hogy pontosítsunk – természetesen nem a trónörökös Vilmos herceg nejének eltűnéséről van szó, hanem az ő hivatalos képmásáról. Tudvalevő ugyanis, hogy a királyi család minden tagjáról készül hivatalos festmény, melyet a Nemzeti Arcképtárban állítanak ki. Így tettek Katalin esetében is, amikor "beházasodott" a családba. Az ő arcmását az elismert skót portréfestő, Paul Emsley alkotta meg, bár elég sok kritika érte, egyesek szerint ugyanis kifejezetten szörnyűre sikeredett a hercegnét ábrázoló festmény.

A festmény és alkotója Fotó: AFP

A képet még 2013-ben mutatták be az Arcképtárban, később pedig világ körüli útra indították. Mostanra azonban hiába keresné bárki is a múzeumban, nem fogja megtalálni – szúrta ki a Daily Mail. A képtár 35 millió fontos felújítását épp a közelmúltban fejezték be, az újranyitás után azonban már nem került vissza a helyére Katalin első és egyetlen hivatalos portréja. Az jelenleg egy raktárban porosodik, és noha aki akarja, most is megnézheti, ám ehhez jó előre időpontot kell foglalnia.

A képtár felújításáig kiemelt helyet kapott Katalin képmása, most azonban nincs sehol Fotó: AFP

Többen tudni vélik, hogy maga Katalin hercegné keze lehet a dologban, aki úgy érezte, nincs összhangban a személyiségével és a karakterével a festmény, ami bizony (nincs mit szépíteni!) sokak szerint eléggé pocsékra sikeredett, ráadásul jóval idősebbnek mutatta modelljét, mint valójában. Egy forrás arról számolt be: elképzelhetetlen, hogy a múzeum anélkül ássa el a képet, hogy erről konzultáljon a hercegnével – ez rendkívül nagy tiszteletlenség lenne. Azaz Katalinnak tudnia kellett arról, hogy mi történik a képtában, sőt, akár ő maga lehet mindennek a mozgatórugója.

A brit lap egyébként megjegyzi: ez az egyetlen festmény, ami az újranyitás óta eltűnt, noha korábban kiemelt helyen volt látható. Katalinról így már csak egy fotó látható a képtárban, valamint egy olyan festmény, amin férjével szerepel – azaz kizárólag őt ábrázoló hivatalos festmény nem létezik több.