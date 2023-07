Reagált a szakításáról szóló pletykákra a TV2 sztárja

Tavaly november óta nem posztolt párjával közös képet a TV2 sztárja és a korábbiakat is letörölte. A követők szerint ez nem jelenthet mást, mint hogy másfél év után szakított a Nemazalányként ismert Halastyák Fanni és Szlépka Armand Moh. A gyönyörű énekesnőt legújabb Instagram-fotója alatt kérdezte meg egy rajongója és ő nem is késlekedett a válasszal.

Reagált a szakításról szóló pletykákra a TV2 sztárja

Halastyák Fannit hisztijei ellenére is szívükbe zárták a televíziónézők, olyan harciasan küzdött párjával, hogy megnyerjék az Ázsia Expresszt. Erőfeszítéseik meg is hozták az eredményt: a döntőben is győzni tudtak, övék lett a 10 milliós forintos fődíj. Az énekesnő és Szlepka Arnold boldogabbak már nem is lehettek volna, mégis egy idő után feltűnt Nemazalány 314 ezer követőjének, hogy eltűntek a közös képek. Még amikor a Sztárban Sztárban szerepelt az énekesnő, akkor sem posztolt párjáról, aki pedig többször feltűnt a nézőtéren. Hogy mi történt kettejük közt, azt egészen tegnapig csak ők tudták.

Mindenesetre Fanni legújabb fotója alatt egyik rajongója rákérdezett:

„Most tűnt fel, hogy olyan rég láttam rólatok képet Mohval. Remélem minden rendben nagyon jó páros vagytok.”

Szinte azonnal jött a válasza:

Minden rendben! Nagyon szeretjük egymást.

Egy másik követő szerint pedig úgy látszik a képen, az énekesnő babát vár.

„Nagyon szeretem a zenéidet és követlek is. Van egy észrevételem és bocsánat, ha tévedek de az első képen rossz a kép beállás vagy babát vársz?”

Erre azonban már nem reagált az énekesnő.



