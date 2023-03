Halastyák Fanni megszólalt a kiesése után: csalódott vagyok

Halastyák Fanni számára ért véget vasárnap a Sztárban Sztár kilencedik évada. Imádta az elmúlt heteket, hatalmas elánnal vetette bele magát minden egyes átalakulásba. Nagy kihívás volt számára az ország házibulija, de szerette, hogy más bőrébe kell bújnia.

Halstyák Fanni a Sztárban Sztár kiesője Lukács Lacit alakította a harmadik adásban (Fotó: Bors)



Halastyák Fanni megszólalt a kiesése után

Megdöbbentő ítélet született vasárnap este, a Sztárban Sztár harmadik élő show-jában: Halastyák Fanni számára ért véget a műsor. Az Ázsia Expressz győztese érzelmes interjút adott a Borsnak, amiben azt is elárulta, mit adott neki az elmúlt pár hét.

„Csalódott vagyok kicsit, mert amikor már elkezdtem élvezni, akkor estem ki” – kezdte Halastyák Fanni. „Ezért nagyon szomorú vagyok, illetve azért, mert nagyon megszerettem a többieket, nagyon sokat kaptam tőlük emberileg, lelkileg és ez nagyon fog hiányozni. Most is meg vagyok hatódva… Olyan jó érzés volt, hogy rájöttem, nem is vagyok olyan rossz, aminek hiszem magam. Nekem ez egy hatalmas önbizalompumpa volt! Úgy érzem, ezt a tapasztalatot kamatoztatni fogom tudni a zenéimben, a színpadi jelenlétemben és az emberekhez való hozzáállásomban. Kicsit úgy érzem, hogy ez a bizalom, ami sosem volt meg senki irányába, ez most kikandikált, megmutatja, hogy vannak jó emberek, ne mindig csak a rosszra gondoljak. Mert abszolút élvezni kell az életet, nem haltak ki a fantasztikus, csodálatos emberek, amiért nagyon hálás vagyok!”

Minden percért hálás

Halastyák Fanni azt mondja, az elmúlt hetekben erős kötődés alakult ki közte és a többi versenyző közt, imádott bejárni a próbákra. Ezért az elkövetkező időszakban furcsa lesz, hogy hirtelen elmaradnak ezek a mindennapos találkozások, a tánc- és énekórák.

„Nagyon szomorú vagyok, hogy a gyönyörű rendszeresség, ami kialakult az életemben, sajnos most fel fog borulni. Imádtam bejárni, mindig pontos voltam, nagyon tisztelettudó, tényleg mindent megtettem, szerintem könnyű is volt velem együtt dolgozni. Mert én nagyon szerettem ezt a mozgást, ami van, megszerettem és beleszerettem ebbe az egészbe. Még a koránkelés is fog hiányozni, de meg fogok próbálni ezentúl is korán kelni, mert nagyon jót tett ez a rendszeresség. És remélem, majd még állhatok ezen a színpadon, úgyhogy nem adom fel, és kergetni fogom a tévét, mert nekem ez jót tesz!”