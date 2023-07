Különös hirdetés: Reviczky Gábor azonnal szabadulna a családi házától

Különleges ingatlanhirdetés tűnt fel a TikTokon! A videóból az derül ki, hogy nem más árulja a családi házát, mint a 74 éves Nemzet Színésze díjjal kitűntetett Reviczky Gábor, aki valamilyen különös okból dönthetett úgy, hogy túlad álmai egykori házán.

Reviczky Gábor árulja a családi házat (Fotó: Nagy Gábor)

„A ház gyönyörű, és szerencsére be is tudod járni virtuálisan, mint minden ügyfelünk házát. Érdemes, mert Reviczky Gábor párja nem akármilyen lakberendező, a ház tele van gyönyörű részletekkel” – áll a hirdetésben, amiben maga Reviczky is szerepel, színészi képességeit megvillogtatva, az Üvegtigris-filmekből ismert karakterét megidézve igyekszik bevonzani az új tulajdonost.

Küzd a gyilkos kórral

Reviczky Gábor évekkel ezelőtt megérezhette, hogy meg kell küzdenie a gyilkos kórral, amikor is pálmalevélből olvasták ki, meddig fog élni. A színművésznél nemrég prosztatarákot diagnosztizáltak.

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész azóta már átesett egy műtéten, és célzott sugárkezelést kap. Mindezek mellett pozitívan áll egészségi állapota alakulásához. Néhány évvel ezelőtt egy sámán azt jósolta neki, 85 évesen is sok ember előtt beszélhet, amennyiben leszokik a dohányzásról, igaz, szenvedélyével azóta sem hagyott fel.

„Nem voltak olyan panaszaim, amik a betegségre utaltak volna, ezért is fontos a szűrővizsgálat. Mert mint kiderült, nálam is évek óta jelen lehetett már a betegség, tünetmentesen. Egy jótékonysági vadászaton vettem részt még tavaly decemberben, ahol a bevételből gyermekkórházak számára vásárolnak lélegeztetőgépet. Itt feltűnt a nagyon gyakori vizelési inger, ami annyira gyakori volt, hogy hazafelé minden pihenőnél és benzinkútnál meg kellett állnom. Szerencsére hamar dr. Gáti Zsolthoz kerültem, aki megvizsgált, majd tíz helyen végzett biopsziát a prosztatámon, és sajnos mindegyik tartalmazott rákos sejtet. Meg is műtött és kiderült, hogy noha a betegség agresszív fajtájáról van szó, az operációt követő CT- és MRI-vizsgálatok szerint nincs áttét a szervezetemben”

– mesélte márciusban egy napilapnak Reviczky, akit idén a Hadik című filmben láthatnak a mozirajongók.