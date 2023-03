Prosztatarákkal küzd Reviczky Gábor, aki már egy műtéten is átesett

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész prosztatarákkal küzd, annak is egy agresszív fajtájával. A 73 éves Reviczky Gábort a jelek szerint időben sikerült megműteni.

Decemberben vette észre, valami nincs rendben

Fotó: Bors

"Nem voltak olyan panaszaim, amik a betegségre utaltak volna, ezért is fontos a szűrővizsgálat. Mert mint kiderült, nálam is évek óta jelen lehetett már a betegség, tünetmentesen. Egy jótékonysági vadászaton vettem részt még tavaly decemberben, ahol a bevételből gyermekkórházak számára vásárolnak lélegeztetőgépet. Itt feltűt a nagyon gyakori vizelési inger,ami annyira gyakori volt, hogy hazafelé minden pihenőnél és benzinkútnál meg kellett állnom. Szerencsére hamar dr. Gáti Zsolthoz kerültem, aki megvizsgált, majd tíz helyen végzett biopsziát a prosztatámon, és sajnos mindegyik tartalmazott rákos sejtet. Meg is műtött, és kiderült, hogy noha a betegség agresszív fajtájáról van szó, az operációt követő CT- és MRI-vizsgálatok szerint nincs áttét a szervezetemben" - mondta Reviczky Gábor a Blikk-nek.

A színész jelenleg egy PET CT vizsgálatra vár, ami után, kiderül, hogy milyen kezelésen kellen rész vennie. De Reviczky Gábor már most megmondta, hogy kemoterápiás kezelést nem vállalja.