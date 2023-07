„Újabb őrület” – elfajult a dolog, Bódi Margó teljesen el van keseredve

A Bódi családnak mostanában egyetlen nyugodt napja sincs, ugyanis a netes csalók mondhatni rájuk szálltak. Rendszeresen élnek vissza a nevükkel és a fotóikkal, a gyanútlan rajongók pedig mit sem sejtve elhisznek mindent a szélhámosoknak. Már odáig fajult a dolog, hogy pénzt is követeltek a Bódi családtól, akik nem győzik figyelmeztetni az embereket, hogy legyenek egy kicsit körültekintőbbek.

Fotó: Markovics Gábor

Bódi Margó nevével aljas módon éltek vissza

Szörnyű átverés

A csalók most szintet léptek, ugyanis ezúttal egy fogyókúrás készítmény reklámozásához használták fel Bódi Margó arcát és nevét, persze az énekesnő tudta nélkül. A rajongók sajnos ennek az átverésnek is bedőltek...

Nagyon el vagyok keseredve, mert számtalanszor visszaéltek már a Bódi család nevével. Folyamatosan mennek még azok a csalások is, amikor pénzt ígérnek a gyanútlan embereknek, majd jól lehúzzák őket, szegények pedig rajtunk kérik számon. Most az újabb őrület, hogy egy fogyókúrás terméket reklámoznak az arcommal, ami teljesen kamu. Sosem adtam a nevemet ilyenhez, ráadásul nem is akarok fogyni már sehova. Mégis rengetegen bedőltek ennek is...

– kezdte lapunknak Margó, aki csalódottan tapasztalta, hogy ennek a bizonyos cégnek már sok embert sikerült átvernie, ugyanis a koncerteken rendre erről a fogyasztószerről beszélnek.

„A hétvégi koncerteken többen odajöttek hozzám és mondták, hogy mennyit fogytam, biztos attól a csepptől, amit reklámozok. Sőt, volt olyan is, aki már meg is rendelte... Még egyszer szeretném elmondani, ahogy ott is megtettem: nem hirdetek és nem is szedek semmilyen fogyasztószert! Még Thaiföldön fogytam le 10 kilót, azóta pedig tartom a súlyom. Legyen kicsit körültekintőbb mindenki, mert elég egy apró figyelmetlenség, és az internetes csalók azonnal lecsapnak! Ha bárki elbizonytalanodik, akkor menjen fel a hiteles oldalunkra, mert ha a Bódi család hirdet valamit, akkor azt ott látni fogja. Minden más az kamu...” – tette hozzá az énekesnő, aki reméli, hogy minél több emberhez eljut az üzenete, és vissza tudják szorítani a csalások számát. Már csak azért is, mert ki tudja, milyen hatással van a szervezetre ez a szer, amivel át akarják verni a népet.