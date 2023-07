Bármikor beindulhat a szülés, már ilyen nagy Dér Heni pocakja

Dér Heninek hatalmas álma vált valóra, amikor kiderült: másodjára kislányt hord a szíve alatt. Az énekesnő és férje karácsonykor jelentette be az örömhírt, hogy négy főre bővül a családjuk. Azóta hatalmasra nőtt a sztáranyuka pocakja és alig várja, hogy kezébe vegye kislányát.

Bármikor beindulhat a szülés Dér Heninél

Gyönyörű kismamafotóval jelentette be közösségi oldalán az énekesnő és férje, hogy újra babát várnak. Nem sokkal később pedig világgá kürtölték, hogy kislányuk lesz, ami egy vidám gender party-n derült ki a rózsaszín lufikból. Henivel azóta madarat lehetne fogatni, mert ez volt a nagy álma, hogy kisfia után lánya szülessen. Az álomból nemsokára valóság lesz, mostanára van kiírva.

Mindenesetre a napokban Horváth Éváéknál nagy kerti parti volt, ahová Laky Zsuzsi és Dér Heni is családjával együtt érkezett. A három sztáranyuka nagyon jóban van egymással, amikor csak tudnak, találkoznak. A műsorvezető buliján is nagyon jól érezték magukat, de a gyerekeik és a párjaik is jól mulattak. Az énekesnő még dalra is fakadt, kisfia legnagyobb örömére.

Laky Zsuzsi megosztott egy közös fotót hármukról az Instagram-oldalán, a poszthoz pedig a következőt írta:

Három a kislány. Horváth Éva köszönjük a szuper napot! Dér Heni, kitartást az utolsó napokra!

Nemrég a kórházból jelentkezett be

Mivel már nagyon közel a szülés időpontja, egyre gyakrabban kell bemennie a kórházba megnézni, hogy a babával minden rendben van-e. Az egyik CTG-vizsgálatról pedig be is jelentkezett a követpinek.