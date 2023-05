Mi történt? Kórházból jelentkezett be Horváth Éva

Az elmúlt napokban picit kevesebb fotót töltöttem fel, ennek megvan az oka. Látjátok a szemeimet… Először az egyik durrant be, akkor azt gondoltam, lehet, hogy belement a por. Utána a másik szemem durrant be, így nézett ki reggelre. Úgyhogy most itt vagyok egy ilyen kis helyi kórházkában, hogy valamit kezdjenek velem, mert már gyakorlatilag vezetni alig tudok, hiszen nem látok ki a kis csíkszememen, a kis lyukon. Hát, kiderül, hogy mit mondanak… Kicsit vörös, kicsit be van puffadva, látjátok? Imádom én is