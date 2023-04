Horváth Éva elárulta bomba alakjának a titkát – Fotó!

Elképesztő formában van az egykori szépségkirálynő, modell és műsorvezető. Horváth Éva rendre leveszi a lábáról a rajongóit, amikor megvillantja bájait egy-egy szexi kép formájában.

Horváth Éva / Fotó: Facebook

Rajongói folyton arról faggatják a kétgyermekes csinos sztáranyukát, hogy mi a titka, mit tesz azért, hogy ennyire jól nézzen ki. Nemrég pedig fellebbentette a fátylat a sokakat megmozgató kérdés kapcsán. Horváth Éva nem szed semmit, nem is tehetné, hiszen jelenleg anyatejjel táplálja másfél éves kisfiát.

Bomba alakját pedig a következőknek köszönheti:

„Ez a poszt csak azért születhetett meg, mert sokan írjátok, kérdezitek… - Mit szedsz mit használsz h ilyen alakod van, 2 gyerek után? #válasz #semmit! Én nem is tudnám szúrni magam az otthoni hülyeségekkel és népszerű fogyasztószereket sem szedek. Hozzáteszem nem is szedhetném:), mivel cicizünk (Alex 1,5 éves aktív cicista) Soha nem értettem azokat, akik ilyen baromságokat használnak, nem tudják mi lesz a következménye, most tesztelik rajtuk ! Hát köszi, én nem akarok Algernon lenni” - kezdte őszinte bejegyzésében Horváth Éva.

„Nekem az Astanga jóga vált be :) eszem kenyeret, csokit, mindent amit megkívánok, ha kell 23 órakor. Kalória és szénhidrát nem számít ! #mindent #eznevicc #utálomadiétát Aki ismer mindig is tudta h imádok enni !!! A nap 24 órájában! Aki nem hiszi járjon utána” - árulta el bomba alakjának titkát Éva.