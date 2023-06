Ördög Nóra fülig érő mosollyal közölte: szeretettel várnak mindenkit – Fotó!

Tavaly július elején örömkönnyek között nyitotta meg férjével közösen megálmodott harmadik kisboltját Ördög Nóra Balatonfüreden. Azóta sok nehézségen kellett átmenniük. Egyszer még fel is jelentették őket arra hivatkozva, hogy az üzlet ablakain lévő színes matricák rontják a városképet. A vásárlók ugyanúgy szeretik a Nekem a Balatont, de Nórát érthető módon érzékenyen érintették a történtek, hiszen a szívén viseli a kisbolt sorsát.

Fotó: Móricz István

Most, hogy lassan egyéves lesz a balatonfüredi üzlet, Ördög Nóra hatalmas mosollyal az arcán jelentkezett onnan. A Facebookon közzétett bejegyzésben azt is jelezte, hogy hamarosan indul a szezon és hogy hétvégén is nyitva vannak.