Itt az első fotó: megszületett a legifjabb angol herceg

Az egész világ szeretettel kíséri nyomon az angol királyi család életét. Az uralkodói dinasztia nagyon sokat tesz az emberek jólétéért: rendszeresen adakoznak, önkénteskédnek, éppen ezért mindenki tiszteletét és szeretetét kiváltották. Most pedig bővült a család, ugyanis megszületett Eugénia hercegnő kisfia.

Eugénia hercegnő gyönyörűbb, mint valaha

Eugénia hercegnőt, Erzsébet királynő unokáját mindenki szereti, ugyanis kedvességével az egész világot elkápráztatta. Azon kevesek közé tartozik a királyi családban, aki kiáll Harry herceg mellett, és mindenben támogatja őt. III. Károly koronázásán például az ő oldalán lépett be a templomba a vörös hajú herceg, és mókásan az ő terhes hasát utánozta. Már május elején is nagy pocakja volt, most pedig örömhírről számolt be a palota: megszületett a legifjabb angol herceg: május 30-án felsírt Ernest George Ronnie Brooksbank.