Újabb népszerű hercegnét tagadott ki III. Károly király

III. Károly király hamarosan a hercegnék rémeként fog elhíresülni, ha ez így megy tovább. Köztudott, hogy a Meghan Markle-lel való viszonya sem volt fényes, és kifejezetten nem örült annak, hogy őt vette feleségül a fia, Harry herceg. Nem is próbálkozott elsimítani a viszonyt, miután a helyzet elmérgesedett, úgy tűnik ugyanis, hogy lemondott az amerikai színésznőről. Most pedig egy újabb hercegné feje fölött tört pálcát.

Károly és Kamilla között nagy az összhang Fotó: AFP

III. Károly király koronázásával kapcsolatban sok probléma merült fel, a legnagyobb kérdés pedig hosszú időn keresztül az volt, hogy vajon Meghan és Harry részt fog-e venni a történelmi eseményen. A hercegi pár sokáig váratta a királyt a válasszal, végül pedig azt a döntést hozták meg, hogy nem vesznek részt teljes létszámban. Harry herceg egy villámlátogatás erejéig tiszteletét teszi, Meghan azonban otthon marad Kaliforniában. Károly király meg sem próbálta rábeszélni fiát, hogy hozza el a koronázásra családját.

A The Sun pedig kiderítette, egy másik hercegnét is csúnyán mellőzött Károly. András yorki herceg egykori felesége, Sára hercegné mindig is nagy népszerűségnek örvendett, gyermekei, Eugénia és Beatrix hercegnők pedig a Palota fontos tagjai. A gyerekek és András jelen lesznek a koronázáson, azonban Sárát senki nem hívta meg. Ennek elsősorban az lehet az oka, hogy 1996-ban elváltak a herceggel, ennek ellenére meglepő a mellőzöttség.

A The Sun kiderítette, hogy Sára hercegnét megdöbbentette, hogy még csak meg sem hívták, hiszen már nagyon régóta mozog a palota köreiben, és Károllyal gyerekkoruk óta jóban vannak. Még korábban felmerültek olyan vádak, miszerint Sára megcsalta András herceget, s emiatt állítólag Fülöp herceg rendkívül megharagudott.

A koronázáson természetesen korlátozottak a helyek, ugyanakkor azzal számoltak, hogy Meghan is jön, így tehát volt egy szabad helyük. Meglepő, hogy ezt nem Sára hercegnének adták.