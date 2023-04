Fecsegtek a palotában, így tartja kordában Katalin a gyerekeit

Györgyre, Saroltára és Lajosra születésüktől fogva ezernyi szempár szegeződik, és hiába próbálja Vilmos herceg és Katalin átlagos gyerekként nevelni a három testvért, a királyi család tagjaiként jóval több nyilvános eseményen kell részt venniük, mint a kortársaiknak. Mivel azonban minden kisgyerek szeret kicsit rosszalkodnia, Katalinnak egy trükkhöz kellett folyamodnia, ha azt akarta, ne keveredjenek botrányba az élénk gyerekek miatt – írja a Mirror.

A családhoz közel álló író, Tom Quinn szerint Katalinnak van egy „kódmondata”, amely beavatatlan fül számára teljesen ártalmatlanul hangzik – azonban a gyerekei tudják, ez azt jelenti, ideje lehiggadniuk és jólnevelten viselkedniük. A titkos mondat pedig nem mást: „Tartsunk egy kis szünetet.”

Quinn szerint Katalin II. Erzsébet királynő Platina jubileumi ünnepségsorozatán is ezt a trükköt vetette be, mikor a négy éves Lajos herceg a nyelvét nyújtogatta rá és rosszalkodott. A megfigyelők már akkor is a hercegnét dicsérték, aki nem rendezett jelenetet rosszcsont kisfia miatt, hanem bájos mosollyal, halkan beszélve elérte, hogy Lajos viselkedjen – Quinn szerint ekkor is a kódmondat hangzott el, amiből Lajos tudta, vagy engedelmeskedik, vagy végképp kihúzza a gyufát a szüleinél.

A királyi család rajongói most arra kíváncsiak, el kell-e hangoznia a „Tartsunk egy kis szünetet”-mondatnak III. Károly májusi koronázásán, vagy a brit király unokái ezúttal figyelmeztetés nélkül is jól fognak-e viselkedni.