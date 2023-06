Gelencsér Timi sírva borult ki bizonyos hírességek miatt

Nem túl vidám videót tett közzé a minap Gelencsér Tímea, aki általában mindig jó hangulatú posztokkal örvendezteti meg követőit. Most azonban arra kérte őket, inkább csak akkor nézzék meg, ha nincsenek túl rossz hangulatban.

Teljesen kifakadt magából Gelencsér Timi - Fotó: Bánkúti Sándor

Timi szívügyének érzi az állatmenhelyek támogatását, így volt ez legutóbb is, amikor egy egyesület segítségül hívta őt néhány más celebbel együtt. Csakhogy nem mindenki érkezett meg a helyszínre…

Mások csak pénzért mentek volna el...

„Tegnap elmentünk Mányra, az Eszkuláp állatvédő egyesülethez, ahol adományt adtunk át... Azért nekik, mert kicsik, szerettem volna felhívni rájuk a figyelmet, hogy általam kapjanak egy kicsit több figyelmet. Hogy messzebbre eljut, hogy adományozzunk, illetve, hogy fogadjunk örökbe, ha tudunk” – kezdte az Instagramon megosztott videójában Timi.

„Mikor egyeztettük az időpontot, hogy mikor tudnék én is személyesen csatlakozni az adomány átadáshoz, akkor megkérdezték tőlem, hogy problémát okozna-e, ha más ismert ember, celeb, közéleti személyiség csatlakozna még hozzám. Mondtam, hogy dehogy, hiszen az a célunk, hogy minél messzebbre eljusson a hír, minél többen posztolják, hogy hívjuk fel a figyelmet arra is, milyen nehéz helyzetben vannak az állatotthonok… Tápra van szükségük, kötözőszerre, gyógyszerekre, tényleg elkel a segítség. Minél többen megyünk, annál jobb! Majd megérkeztünk Mányra és egyedül voltam! Én nem is kérdeztem rá, hogy ennek mi az oka, de elmesélték, hogy igazából azért vagyok egyedül, mert akik jöttek volna, csak pénzért vállalták volna el azt, hogy átadják az adomány!” – ennél a pontnál tört össze a mécses Timinél, aki tovább folytatta.

„Egy jótékonysági megmozdulásnál, pénzért vállalták volna... Ez azért így elég erős! Tegye mindenki a szívére a kezét, aki ebben a világban mozog, pontosan tudjuk, mennyit lehet keresni azzal, hogy rendezvényre mégy, hogy fellépsz, hogy haknizol, hogy posztolsz… Sokat! Igazán beleférne, hogy ingyen elmenjünk egy-egy jótékony megmozdulásra” – tette hozzá.

Üzent a többi celebnek

Timi végül egy üzenetet is megfogalmazott, és reméli, ez majd bizonyos emberekhez eljut majd.

„Az ismert embereknek azt szeretném üzenni, hogy ha van egy jótékonysági megmozdulás, akkor igenis érezzék már kutyakötelességüknek, hogy elmennek egy ilyenre, mert az ismertség az ezzel is jár és ez tényleges segítség! Hiába ez egyik oldalon tölt, mert segíthetek, másik oldalon meg baromi nehéz, de mégis azt érzem, hogy ott kell legyek! Nem tudom egyébként, hogy kik voltak, akik nem jöttek el, mert szerencsére nem mondták el.”