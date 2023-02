Félreérthető üzenetet kapott Gelencsér Timi az egykori párjától: „Letolnád velem újra?”

Gelencsér Tímea éppen műtétje után lábadozik: néhány napja ugyanis kicserélték mellimplantátumát. Mivel most pihenésre van ítélve, közösségi oldalán felajánlotta követőinek a népszerű kérdezz-felelek játékot.

Kedves ismerős kérdezett

Legtöbben a műtétjéről faggatták, ám volt egy kérdező, akire Timi igencsak felkapta a fejét. Ő pedig nem más volt, mint Rozs Geri! A két exatlonista az Ázsia Expressz legutóbbi évadában alkotott egy párt. Timi eredetileg barátnőjével, Balogh Szimivel indult, Geri pedig Kása Andris oldalán próbált szerencsét – ám miután kiestek, Timi és Geri új esélyt kapott, együtt térhettek vissza a játékba.

Azt, hogy ez mennyire felejthetetlen élmény volt számukra, mi sem bizonyítja jobban, hogy miután Timi felajánlotta, hogy válaszol a kérdésekre, Geri azonnal kapva kapott az alkalmon, és üzent neki:

„Nem is én lennék, ha nem kérdezném meg! Letolnád velem újra Ázsiát?” – tudakolta, amire Timi gondolkodás nélkül rávágta:

„Nem is kérdés!”

Volt köztük valami?

Ezzel beindították a kommentelők fantáziáját, ugyanis a vonzó sportolókat az Ázsia Expressz alatt képzeletben már össze is boronálták.

Geri akkor ezzel magyarázta félreérthetőnek vélt viselkedésüket:

„Az, amit sokan intimitásnak vélnek, csupán a jó neveltetésemből fakadó lovagiasság. Én ezt tanultam édesanyámtól, és ezen akkor sem változtatok, ha ezt sokan félreértik. Timi és én is sportolók vagyunk, és nálunk az ölelés olyan, mint másoknál egy baráti pacsi. Egyébként sosem volt köztünk szó többről, mint barátság, és a mai napig jóban vagyunk” – szögezte le annak idején.

Timi továbbra is titokzatos

A két fiatal titokzatos a szerelmi életét illetően. Timit hiába faggatták most is arról, hogy foglalt-e a szíve, ő ezúttal is kitérő választ adott:

„Bárcsak válaszolnál párkapcsolati kérdésekre is!” – írta egy rajongó, mire Timi viccelődve ezt válaszolta:

„Ugyan milyen jó lenne?” – replikázott, majd hozzátette: fél, hogy kiforgatnák a szavait.

Egyébként nem Rozs Geri az egyetlen exatlonos, akivel Timit hírbe hozták: nemrég azt csiripelték a madarak, hogy a BMX-es Kempf Zozóval alkot egy párt.