Cuki videón mutatta meg Rúzsa Magdi, mekkorát nőttek a hármas ikrei

Rúzsa Magdi ritkán enged bepillantást a magánéletébe, ám időként az anyai büszkesége felülírja saját szabályát, és megmutatja hármas ikreit. Ez történt most is: az egyedülálló hangú énekesnő kedves családi pillanatba engedett betekintést. A 2022 februárjában született ikrek, Lujza, Keve és Zalán a faültetésbe segítettek be.

A trió is besegített

A tündéri felvételen látszik és hallatszik, hogy a család férfi tagjai szakértelemmel helyezik gödörbe a facsemetét, míg az alig másfél éves gyerkőcök a maguk módján segítenek: mondják a magukét és guggolva, tipegve felügyelik az eseményeket.

A videón Magdi is hallatszik – valószínűleg ő kezeli a kamerát:

„Ez nem temetés, Zaki, most fog feléledni a fa, nyugi” – viccelődött kisfiával az anyuka, aki már most tartalmas gyerekkort biztosít a három bébinek.

Állatok, természet, hit

Férjével együtt gyakran mennek velük kirándulni, új helyeket felfedezni. A mélyen vallásos énekesnő a hit fontosságát is szeretné átadni nekik, csakúgy, mint az állatok és természet szeretetét.

A faültetésről készült videó azonnal elnyerte Magdi követőinek a tetszését, fél nap alatt csaknem tízezren szívecskézték be a sztáranyuka videóját, a kommentelők pedig megjegyezték, hogy milyen nagyot nőtt a trió, és hamarosan már szíveket fognak karcolni a frissen ültetett fa törzsébe, és volt, aki még előrébb tekintett:

„Igazán a legjobb ötlet, cselekedet, amit a szülők tehetnek együtt a gyerekekkel. A fa növeget... és a lombjai alatt lehet: szülinapokat, eljegyzéseket ünnepelni és mindig eszetekbe jut ez a pillanat. Isten éltesse a családot!” − játszott el a gondolattal Magdi egyik nagy rajongója.