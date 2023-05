Kedden kórházba vonul a mindenórás magyar énekesnő

A fiatal énekesnő családi krónikájának egyik éke lehetett volna a történet, ha éppen akkor indul be nála a szülés, amikor szombaton, a Ferenc pápa tiszteletére adott koncerten a színpadra lépett. Végül kislánya úgy döntött, kivárja, amíg az egyházfő elhagyja Magyarországot, sőt cikkünk születése pillanatában is még az anyaméh biztonságát élvezi. Nos, már nem sokáig, hiszen így is 11 nappal tovább maradt az „albérletben”, mint az indokolt lenne, így Szőcs Reni orvosai úgy döntöttek, a kismama és a pici jobb helyen lesz a kórházban. Reni a Borsnak mesélt a pápával való találkozásáról és persze a rá váró csodáról is.

Szőcs Reni kislánya „megengedte”, hogy anyukája felléphessen a pápa előtt – Fotó: Szőcs Reni

– Azt hiszem, soha életemben nem izgultam még annyira, mint amikor felálltam a színpadra abban a tudatban, hogy a pápa hallhatja az énekemet. Azt végül nem tudom, hogy valóban hallotta-e, mert pont azután érkezett meg, hogy lejöttem a színpadról, de már az a tudat is örömmel tölt el, hogy feltehetően már az Arénában volt, amikor énekeltem. Az pedig csodálatos élmény volt, amikor egészen közelről láthattam a szentatyát.

Beleborzongok, ha arra gondolok, hogy vetett egy pillantást a pocakomra

– magyarázta a Borsnak Szőcs Reni, aki elárulta, kedden az orvosai tanácsára bevonul a kórházba, ahol eldöntik, várnak-e még, vagy beindítják a szülést.

– Mondhatjuk, hogy hatalmas szerencsém volt eddig, hiszen több olyan kismamával is beszéltem, akik hasonló cipőben járnak, vagyis a gyermekük nem született meg a kiírt napon. Ők már jóval kevesebb nap után bekerültek a kórházba, de az én eredményeim jók voltak, így csak kedden, tizenkét nappal a kiírt után fekszem be. Azt egyelőre nem tudom megmondani, hogy meddig várunk még arra, hogy Amélia természetes úton szülessen meg, de gondolom erre a kérdésre hamar választ adnak majd az orvosok. Mindenesetre már az egész család nagyon várja őt – tette hozzá az énekesnő.