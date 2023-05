Mike Tyson szerint Jamie Foxx agyvérzést kapott

Mint arról a Metropol is írt, Jamie Foxx áprilisban kórházba került Atlantában, az esetről pedig csak annyit lehetett tudni, hogy egy „orvosi vészhelyzet” miatt. Most kiderülhetett mi volt az.

Kiderülhetett miért került kórházba Jamie Foxx Fotó: Nina Prommer

Az Oscar-díjas színész kórházba szállításának a híre villámgyorsan bejárta a világsajtót, így a színész lánya még az ügy elején kiadott egy közleményt az Instagram-oldalán, miszerint a család hálás azért a rengeteg támogatásért, amit kaptak és köszönik a sok imát, édesapja már jobban van.

Azóta számos pletyka felröppent már a színész állapotáról, egyesek szerint romlott Foxx állapota és család már felkészült a legrosszabbra. Ezt később a család cáfolta, illetve most Mike Tyson is megszólalt az ügyben. Az egykori bokszoló a napokban a PBD Podcast vendége volt, ahol mások mellett azt is elmesélte, hogy hallott valamit arról, mi történhetett a színésszel.

Nem érzi jól magát. Azt mondták, sztrókja volt

– mondta Tyson, aki azért hozzátette, hogy nem biztos abban, hogy a hallomás igaz, hiszen neki sem erősítette meg senki a hírt. Kiemelte viszont, hogy furcsának tartja a család ennyire titkolózik az ügyben. A volt bokszoló egyébként azért nyilatkozott az ügyben, mert Jamie Foxx alakította volna őt egy készülő életrajzi sorozatban.

A Mirror szerint Jamie Foxxot jelenleg Chicagóban, az ország egyik legjobb fizikai rehabilitációs központjában ápolják. Az intézmény állítólag mások mellett a sztrók utáni felépülésre és traumás agysérülések rehabilitációjára specializálódott.