A hetek óta kórházban lévő Oscar-díjas színész családja már a legrosszabbra készül

Ahogy arról a Metropol is beszámolt még április elején, az Oscar-díjas Jamie Foxxot kórházba kellett szállítani egy forgatásról, a színész azóta is kórházban van, családja pedig egye jobban aggódik.

Jamie Foxxot már négy hete kórházban ápolják, még mindig nem tudni, mi baja Fotó: Nina Prommer

Sajtóinformációk szerint a Ray és a Django elszabadul sztárja legújabb filmje, a Back in Action forgatásán lett rosszul Atlantában, onnan rohantak vele a kórházba. Már akkor is óriási volt a riadalom, Foxx családja kiadott egy közleményt is, melyben mindenkit megnyugtattak, hogy nincs veszélyben a színész, azóta azonban már ők is egyre nyugtalanabbak.

Még mindig nem tudni, hogy mi a baja a színésznek, a legfrissebb hírek szerint egy informátor úgy nyilatkozott, hogy a napokban már javulást mutatott Jamie Foxx állapota, és ha minden jól megy, hamarosan hazaengedhetik. Ezt azonban sokan kétségbe vonják arra alapozva, hogy ha valóban ilyen jól lenne, akkor már nem lenne négy hete kórházban és nem titkolnák, hogy mi is a baja. Illetve a Mirror úgy tudja, hogy a színész családja és barátai a legjobbakat remélik, ugyanakkor már felkészültek a legrosszabb forgatókönyvre is.