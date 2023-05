Megszületett a döntés: kiderült, hány évet kapott VV Fanni gyilkosa

Mint ismert: az egykori valóságshow-szereplőnek, VV Fanninak 2017 őszén veszett nyoma, az utolsó kamerafelvételen, ami róla készült, B. László karjaiban fekszik aléltan. Az ügyben a rendőrség B. Lászlót gyanúsította meg gyilkossággal annak ellenére is, hogy Fanni földi maradványai soha sem kerültek elő. A bíróság tavaly nyáron, négy és fél évvel Novozánszki Fanni eltűnése után hozott ítéletet: holttest nélkül is életfogytig tartó börtönbüntetést szabtak ki B. Lászlóra, emberölés bűntette miatt. A védelem fellebbezett, most pedig szerdán, május 17-én megszülettet másodfokon is a végső döntés, és a lányt halottá tudják nyilvánítani, ami azért is fontos, mert hagyatéki szempontból is pont kerülhet az ügy végére.

Megszületett a másodfokú ítélet B. László nyereségvágyból elkövetett emberölés ügyében. A másodfokú ítélet enyhítést hozott, B. László 20 év letöltendő börtönbüntetést kapott az elsőfokú, életfogytiglan helyett.

„Érzelmi, és jogi síkon is fontos lenne lezárni Fanni ügyét, hiszen gondoljunk bele, a család mennyire összetört egyetlen lányuk gyászában, de még el sem temethették, hiszen Fannit holttest hiányában, még csak kvázi eltűnt személyként tartják nyilván. Ahhoz, hogy érzelmi síkon is el tudják engedni, és megkezdődhessen az elengedés folyamata, az kell, hogy ne legyenek feltépve újra és újra a sebek” – nyilatkozott korábban a család jogi képviselője, dr. Lichy József a Borsnak.