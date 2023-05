Kállay Saunders András fotóval jelentette be Tolvai Reniről és magáról a nagy hírt

Kállay Saunders András és Tolvai Reni... Micsoda álompár voltak ők! És micsoda szívfájdalom volt minden magyar számára az, hogy szakítottak! Fel sem tudjuk fogni, hogy azok, akik ennyire összeillenek, miért vethetnek véget a kapcsolatuknak? Rajongók ezrei azóta is gyászolják a kettejük kapcsolatát, és bíznak abban, hogy egy szép napon rájönnek: ők bizony egymásnak vannak teremtve. Most a rajongók örülhetnek, mert Kállay Saunders András olyat jelentett be, amitől mindenki álla leesett.

Tolvai Reni és Kállay Saunders András gyönyörű párost alkottak

Kállay Saunders András és Tolvai Reni szakítása igazi szívfájdalom volt, de azóta is sokan reménykednek abban, hogy újra össze fognak jönni. 2023 tavaszán erősen felmerült a gyanú, hogy eddig bírták egymás nélkül, és immáron ismételten egy párt alkotnak. A Metropol is felvonultatta azokat a bizonyítékokat, amelyek arra utalnak, hogy ismét együtt vannak, a felek azonban nem erősítették meg, hogy a hírek igazak. Fontosnak tartjuk azonban kiemelni, hogy nem is tagadták, hogy együtt vannak.