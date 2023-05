Hivatalossá tette Tolvai Reni a pletykát: sorra gratulálnak a rajongók

Tolvai Reni igazi díva. Csodálatos hangjával mindenkire nagy benyomást tesz, azonban lélegzetelállító és szexi képei miatt igen sok a férfi rajongója. Azt már megszokhattuk, hogy minden képe alatt lelkesen gyülekeznek a férfi rajongók, legújabb posztja láttán azonban mindenki örvendeni kezd. Nagy hírt jelentett ugyanis be.

Tolvai Reni mindenkit elvarázsol szépségével / Fotó: Végh István

Ahogyan azt mi is megírtuk, az utóbbi időben sokan találgattak arról, hogy Tolvai Reni és Kállay-Saunders András újra egy párt alkotnak-e. Számos jel erre mutatott, ugyanakkor a felek azóta sem erősítették meg, így hivatalosan még mindig szinglinek számít a szexi énekesnő. Ennek pedig biztosan örülnek a férfi rajongók, hiszen Tolvai Reni így továbbra is nap mint nap kiposztolhat valamilyen szexi fotót, amelyen alig takarja valami a testét.

Bár sokan arra biztatják, hogy csapjon fel modellnek, Tolvai Reni élete mégis az éneklés. A Megasztár 5. szériájának nyertese nem hagy fel szenvedélyével, és sorra jelennek meg a slágerei és videóklipjei. Most örömhírt jelentett be: hamarosan, egészen pontosan május 18-án érkezik a legújabb klip, így mindannyian izgatottan várjuk, hogy mit mutat majd magából az énekesnő. Az egyik kommentelő még mókásan meg is jegyezte, hogy lehetne benne felnőtt tartalom: